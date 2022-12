VVD en CDA worden vaak genegeerd, maar zien de coalitiepartijen wel hun kant op bewegen

In het Wallengebied komen nog meer maatregelen om de drukte tegen te gaan, zo besloot wethouder Sofyan Mbarki vorige maand. Geen joints meer opsteken buiten, coffeeshops mogen in de weekenden na vier uur ’s middags geen wiet en hasj verkopen en sluitingstijden van horecazaken en sekswerkers worden vervroegd.

Amsterdam vertrut, kan je zeggen, maar nagenoeg iedereen is het erover eens dat het nodig is om de binnenstad leefbaar te maken. Zo ook VVD-leider Claire Martens. Woensdag kwam ze met een eigen voorstel: een totaalverbod op Airbnb. Een vergaande maatregel voor een partij die voor de vrije markt is.

Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 én wethouder Mbarki hoorden het aan, maar een reactie bleef uit. Martens, van de grootste oppositiepartij, werd genegeerd, zoals wel vaker is gebeurd de afgelopen jaren.

Een dag later kwam D66 ook met voorstellen tegen de drukte. De partij wil dat horecazaken in het Wallengebied nog eerder sluiten (niet om 02.00 uur, maar om 01.00 uur) en pleit voor een terrassenverbod voor coffeeshops – wat overigens juridisch onhaalbaar lijkt. Vooral opvallend: ze willen gordijnen van sekswerkers dicht om toeristen te weren die daar aapjes staan te kijken.

Vanuit vrijwel alle partijen, GroenLinks daargelaten, kan het plan op steun rekenen, maar nieuw is het niet. Sinds 2011 pleit Diederik Boomsma (CDA) hier al voor. In 2019 kwam het nog een keer ter sprake, mede gesteund door VVD, maar zowel PvdA als D66 maakte zich er toen niet hard voor.

Tijden veranderen en opvattingen veranderen. Het D66 van nu is niet meer het D66 van oud-wethouders Kajsa Ollongren (2014–2017), die weinig tegen de drukte deed, en Abdeluheb Choho (2014-2018), die zei dat overlast ook maar een kwestie van perceptie is.

De VVD was ook lang van de school dat reuring en bedrijvigheid goed zijn voor de binnenstad, maar heeft haar mening de afgelopen jaren radicaal herzien. Met het CDA is zij als een van de weinige partijen gezwicht voor burgemeester Halsema’s voorstel: het invoeren van een coffeeshopverbod voor toeristen. Ook hier geldt: een maatregel die niet past bij een liberale partij.

De toekomst van coffeeshops is al decennia een heet hangijzer. Halsema kiest ervoor om van tijd haar vriend te maken. Het door haar gewenste verbod moet ‘sudderen’ in de hoofden van partijen als D66, PvdA en GroenLinks – geduldig wacht ze tot er een meerderheid komt.

De suddermethode is de afgelopen tijd al succesvol gebleken. Zie het blowverbod, de gordijnen van sekswerkers die de raad wil sluiten én de verdere beperking (vanaf maart) van de openingstijden van horecazaken.

Goedgemutst zien Claire Martens en Diederik Boomsma hoe de coalitiepartijen hun kant op bewegen, al krijgen ze die erkenning niet. Het maakt nieuwsgierig hoe ver de coalitie gaat. Dienen D66 en PvdA over een paar jaar toch dat plan in voor een coffeeshopverbod voor toeristen?

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

