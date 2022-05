VVD en Bij1 krijgen in Zuid en Zuidoost bestuursfunctie in de schoot geworpen

Bij1 mag een bestuurder leveren in het progressieve Zuidoost. Beeld Jakob Van Vliet

Het is een primeur in de geschiedenis van het stadsdeelbestuur: de nieuwe collegepartijen in Amsterdam eisen niet alle beschikbare posten gulzig voor zichzelf op, maar hebben twee oppositiepartijen uitgenodigd om een dagelijks bestuurder te leveren. De VVD mag een bestuurder leveren in de rechts-liberale biotoop Zuid, Bij1 in het progressieve Zuidoost.

Beperkte speelruimte

Sinds de herziening van het bestuurlijk stelsel in 2018 worden dagelijks bestuurders in de stadsdelen niet meer gekozen, maar benoemd door het nieuwe college. Dat betekent dat de benoemde ambtenaren moeten besturen aan de leiband: hun speelruimte wordt beperkt door het coalitie-akkoord en partijpolitieke afwegingen in het stadhuis.

Tegelijkertijd is het dagelijks bestuur een prima plek om warm te draaien voor een hogere functie, zoals nu ook blijkt uit de benoeming van stadsdeelvoorzitter Melanie van der Horst (D66) tot wethouder in het nieuwe college. Jacob Wedermeijer (SP) verruilde Zuidoost voor de Stopera en binnenstadbaas Mascha ten Bruggencate (D66) werd burgemeester in Heiloo.

Potje kwartetten

Het bijzondere gebaar van het nieuwe college aan VVD en Bij1 moet dan ook het resultaat zijn van een potje kwartetten tussen de drie coalitiepartijen. De verdeling van de posten volgt een enkele keer de uitslag van de verkiezingen in het stadsdeel, maar vaak ook niet. In het stadsdeel Centrum bijvoorbeeld levert D66 als derde partij de voorzitter, terwijl winnaar GroenLinks daar een kwart van de stemmen kreeg.

In Zuid haalden drie partijen 21 procent van de stemmen: VVD, D66 en GroenLinks. De PvdA hobbelde daar achteraan met 17 procent, maar mag toch een bestuurder leveren. D66 zorgt voor een voorzitter en GroenLinks bleek bereid te zijn om de post te gunnen aan de VVD. In Oost haalde GroenLinks 28 procent van de stemmen, maar de PvdA met 17 procent krijgt de voorzitter.

In Nieuw-West is het net andersom: daar was de PvdA de grootste en levert GroenLinks de voorzitter. Denk kwam met 15 procent van de stemmen als derde partij uit de bus, maar is niet gevraagd om een bestuurder te leveren. Dat geldt ook voor de Partij voor de Ouderen in Noord die eveneens als derde partij uit de bus kwam, maar met lege handen achterblijft.

Vayhishta Miskin

Zuidoost krijgt de dagelijks bestuurders die het volgens de verkiezingsuitslag verdient. De PvdA levert met 25 procent van de stemmen de voorzitter, GroenLinks met 14 procent een bestuurder. Als tweede eindigde Bij1, en die partij is uitgenodigd om toe te treden tot het dagelijks bestuur. De naam van Vayhishta Miskin gaat rond, eerder voorzitter van de jongerenraad in het stadsdeel.

De VVD twijfelt nog over het aanbod in Zuid. Begrijpelijk, want een plek in het dagelijks bestuur is een eervolle post, maar de bestuurder is verantwoording verschuldigd aan het college. Het is voor de gemiddelde VVD’er geen plezierig vooruitzicht een verhoging van de parkeertarieven te verdedigen. Of, erger nog, op 1 mei in opdracht van de wethouder de Internationale te zingen in het verzorgingshuis.

Weesp

En hoe zit het met Weesp? Daar mocht de gebiedscommissie uit eigen kring een dagelijks bestuur kiezen. De Weesper Stadspartij werd de grootste bij de verkiezingen, maar bedankte voor de eer. Katinka Hilderink (CDA), Jan van der Does (GroenLinks) en Marten Snijder (VVD) hadden er wel trek in. Interessante voetnoot: Hilderink en Snijder waren bepaald niet enthousiast over de fusie met Amsterdam.