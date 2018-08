VVD eist actie na noodkreet over straatintimidatie

De stichting liet zaterdag in deze krant weten teleurgesteld te zijn over het halfslachtige tempo waarin Amsterdam te werk gaat. Twee jaar na de aangenomen motie om straatintimidatie strafbaar te stellen via gemeentelijke regels is er nog geen boete uitgedeeld.



Woordvoerder Jessica van der Pluijm noemt het beleid een 'wassen neus'.

Poot: "Het is ontzettend balen. We waren in Amsterdam het eerst met plannen om dit probleem aan te pakken en straatintimidatie strafbaar te stellen. Het is enorm zonde dat we die voorsprong hebben weggegeven."



Volgens Poot was afgelopen januari nog met de raad afgesproken dat de gemeente in drie gebieden zou beginnen met handhaven. Vooralsnog is de gemeente niet verder gekomen dan het uitdelen van waarschuwingsbrieven in het Oosterpark en het Westerpark.



Heterdaad

In juni schreef waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen in een brief aan de raad dat het opleiden van handhavers meer tijd kost dan gedacht. Ze moeten daders op heterdaad kunnen betrappen. Het uitdelen van boetes is daarom tot zeker 2019 uitgesteld. Poot: "Erg jammer, vooral voor alle vrouwen die nog steeds worden lastiggevallen op straat."



Poot gaat de kwestie volgende week in de commissie Algemene Zaken aan de orde stellen. Ze wil van de burgemeester weten waarom de afspraken die in januari zijn gemaakt niet zijn nagekomen.



Volgens Poot heeft het lang genoeg geduurd. "Het is nu echt tijd voor actie. De motie is al lang geleden aangenomen. De tijd om te denken en te testen is echt voorbij."



Lees ook: Vrouwen over straatintimidatie: 'Ik word dagelijks nageroepen'