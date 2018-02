VVD-commissie oordeelt hard over vastgoedbaas Van Haga

Eind januari heeft de VVD-commissie op het provinciehuis in Utrecht met Van Haga en diens advocaat gesproken over de zaak. Bronnen rond de commissie houden aan het verloop van die bijeenkomst de indruk over dat er een negatief oordeel over Van Haga zit aan te komen.



Hij kreeg onder meer het verwijt bij een eerder gesprek met de commissie, eind september, niet te hebben gewezen op zijn vastgoedactiviteiten in Amsterdam die voor problemen zouden kunnen zorgen. Dat eerste gesprek was het gevolg van berichten in Haarlem over vastgoedactiviteiten van Van Haga, die op dat moment zonder repercussies bleven.