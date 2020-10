VVD: ambtenaren moeten financiële klap corona opvangen

Beeld Maarten Brante

Dat staat in ‘Met keuzes door de crisis’, het liberale alternatief voor het begrotingsakkoord dat de progressieve coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP in september met elkaar sloten.

De VVD, de grootste oppositiepartij van de stad, wil via deze tegenbegroting voor 2021 laten zien dat het fundamenteel andere keuzes maakt die bovendien financieel haalbaar zijn.

Vorige week presenteerde financieel wethouder Victor Everhardt de begroting van 2021, vol lastenverhogingen en bezuinigingen vanwege de impact van de pandemie op de stadsfinanciën. In eerste instantie door de reserves uit te putten, in jaren na 2021 door taken te schrappen en ambities te verlagen. Ook gaan veel gemeentelijke belastingen fors omhoog, zoals de ozb met ongeveer 20 procent en ook de afvalstoffenheffing met enkele tientjes per jaar.

Verhogingen teruggedraaid

Maar volgens de VVD staat de koopkracht van huishoudens tijdens de coronacrisis juist onder druk en zouden de lasten daarom niet moeten toenemen. In de plannen van de liberalen worden de verhogingen van de ozb, de afvalstoffenheffing, parkeerbelasting en leges teruggedraaid, de reclamebelasting wordt geschrapt.

Via een pakket aan alternatieve bezuinigingen denken zij de begroting toch sluitend te kunnen maken. Projecten zoals een bibliotheek op de Zuidas en de nieuwbouw van de Meervaart worden geschrapt. Ook de 24-uursopvang van ongedocumenteerden en illegalen wordt beëindigd en het diversiteitsbeleid gaat op de schop.

Ambtelijke saneringsronde

De grote klappen waarmee de VVD het gigantische corona-gat in de begroting wil dichten, komen uit het klimaatfonds (88 miljoen) en door een forse ambtelijke saneringsronde die op termijn 100 miljoen euro structureel moet opleveren. ‘Amsterdam kent vergeleken met de andere vier grote steden het hoogste aantal ambtenaren per duizend inwoners, namelijk 17,2. De andere G4-steden komen uit op een gemiddelde van 14,7 ambtenaar,’ staat in de tegenbegroting. Hierdoor zou ongeveer 1300 van de omstreeks 15.000 fte van de gemeente geschrapt worden. Tegelijkertijd wil de VVD minder zzp'ers inhuren, die nu ruim een vijfde van de totale loonsom opsouperen. Dit is overigens ook een ambitie van het huidige stadsbestuur. Ook op subsidies wordt wat de VVD betreft 30 miljoen euro bezuinigd.

Voor extra handhavers (150) en reinigers (100) is nog wel begrotingsruimte beschikbaar.

Erfpachtreserve

Een andere opvallende keuze is dat de VVD de te verwachten inkomsten uit het erfpachtbeleid niet wil gebruiken. Alleen het bedrag dat nu in de erfpachtreserve zit, zo’n 100 miljoen euro, wordt ingezet, toekomstige winsten worden niet meegeteld, zoals wethouder Everhardt wel heeft gedaan.

Voor mensen die door corona werkeloos zijn geraakt en zich willen laten omscholen tot leraar of zorgmedewerker, komt een bonus van 2500 euro per persoon beschikbaar als het aan de VVD ligt. ‘Voorwaarde is dat deze omscholers na afronding van hun studie ten minste drie jaar in Amsterdam werkzaam blijven.’

De tegenbegroting zal volgende week tegelijk met de begrotingsbehandeling aan de orde komen in de gemeenteraad. De coalitiepartijen hebben altijd gezegd dat zij open staan voor alternatieve bezuinigingsvoorstellen vanuit de oppositie, mits die genoeg opleveren om de begroting 2021 sluitend te krijgen.