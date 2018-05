VVD Almere wil opheldering liquidatie 'Motamed'

'Motamed' was vrijwel zeker de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi - die in 1981 de beruchtste bomaanslag uit de Iraanse historie zou hebben gepleegd.



Reza Kolahi Samadi was daarvoor in Iran veroordeeld tot de dood door ophanging.



Opheldering

Vice-fractievoorzitter Ulysse Ellian van de VVD, zelf van Iraanse origine en in het dagelijks leven advocaat, wil weten of het stadsbestuur wist dat de moord op 'Motamed' een politieke liquidatie kan zijn, in opdracht van Iran, voordat Het Parool daarover zaterdag berichtte.



Ook wil hij weten of het stadsbestuur zelf onderzoek heeft laten doen naar de mogelijke politieke achtergronden van de moord - en zo ja, wat dat onderzoek heeft opgeleverd.



Ellian vraagt ook of het college van burgemeester en wethouders vanwege 'de politieke consequenties en gevoeligheden op internationaal niveau' contact heeft gezocht met de ministers van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken.



Bomaanslag

Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, is altijd blijven aandringen op de opsporing van de verantwoordelijken voor de bomaanslag waarbij op 28 juni 1981 73 veelal hooggeplaatste politici werden gedood, onder wie de rechterhand van Ayatollah Khomeini en vier ministers.



"Het meest aannemelijke scenario is dat de liquidatie van Ali Motamed, midden in een Almeerse woonwijk, is uitgevoerd in opdracht van het Iraanse regime," zegt VVD-raadslid Ellian.



"Een liquidatie in opdracht van een buitenlandse mogendheid zou ongekend zijn. Het zal voor de Nederlandse opsporingsdiensten bijzonder lastig zijn daar de vinger achter te krijgen, want Iran is een complexe staat. Daarom wil de VVD-fractie nu weten hoe het college met deze zaak is omgegaan."



