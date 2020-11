Vuurwerkverkopers vrezen faillissementen door totaalverbod vuurwerk

Door een mogelijk vuurwerkverbod aankomende jaarwisseling verkeren vuurwerkhandelaren in zwaar weer. Beeld ANP

Voor Raymond Berkhout van Parts NL op de Burgemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West is de vuurwerkverkoop aan het eind van het jaar normaal ‘de kers op de taart’. Als de verkoop aan banden wordt gelegd, is dat een grote financiële klap voor hem. “Je krijgt straks dat ondernemers een hele grote schadepost hebben en failliet gaan.”

De vuurwerkverkoper denkt dat er vele rechtszaken gevoerd zullen worden. “Wat gaat er gecompenseerd worden en wie gaat dat betalen?” Dat de plannen pas in november op tafel komen, steekt hem ook. “Nu kan men niet meer terug. Dit had eerder bedacht moeten worden. Alles is ingekocht en ligt klaar om verkocht te worden.”

Ergens heeft Berkhout nog hoop dat de plannen van het kabinet niet definitief zullen worden. “Ik vertrouw nog een beetje op het onderzoek dat ze gaan doen naar nevenschade en overlast. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die vuurwerk willen met oud en nieuw, die gaan straks illegaal vuurwerk kopen. De overlast die er nu al is, komt daardoor, want vuurwerk is nu is nog nergens te koop. De meeste ongelukken gebeuren ook met illegaal vuurwerk.”

‘Meer illegaal vuurwerk’

Luke Verhoek van Vuurwerk de Rivierenbuurt sluit zich bij Berkhout aan. Ook hij denkt dat een verkoop- en afsteekverbod niet de oplossing is. “Mensen willen toch vuurwerk, als ze dat niet legaal kunnen kopen, dan maar illegaal. Uiteindelijk ga je met meer illegaal en zwaarder vuurwerk op straat de zorg niet ontlasten.”

Voor het bedrijf van Verhoek is het een grote klap. Hij hoopt dat er goed gecompenseerd zal worden, maar denkt dat het niet voldoende zal zijn. “Dat zie je in andere sectoren ook. Als je kijkt naar de horeca, dat is niet genoeg. Uiteindelijk kan dit ons de kop kosten. We hebben het meeste vuurwerk al ingekocht en betaald. Net zoals de vergunningen.”

Pieter Dral verkoopt in zijn fietsenwinkel in Landsmeer normaal gesproken ook vuurwerk met oud en nieuw. De financiële gevolgen zijn voor veel vuurwerkverkopers niet te overzien, zegt hij. “Voor mij is het een extraatje, ik ben niet zo’n groot verkooppunt. Er zijn jongens die honderd keer meer verkopen dan ik, die hebben straks echt een groot probleem.”

Een compensatie zal volgens Dral daarom nodig zijn. Hij heeft dit jaar weer duizenden euro’s moeten investeren om vuurwerk te mogen verkopen. Zo moeten het brandmeldsysteem en de sprinklerinstallatie ieder jaar gekeurd worden en moet de bunker waarin het vuurwerk opgeslagen ligt, onderhouden worden. “Buiten het feit dat je een stuk omzet mist, heb je al flink wat kosten gemaakt. Daarom hoop ik wel op een compensatie.”