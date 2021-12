Vuurwerkoverlast zorgt voor cameratoezicht rondom Pampuslaan op IJburg

Het Theo van Goghpark aan de Pampuslaan in IJburg Beeld Floris Lok

De afgelopen weken worden er rondom de Pampuslaan vooral veel meldingen gedaan van overlast van zwaar vuurwerk, schrijft burgemeester Halsema in het besluit. In het weekend van 20 en 21 november zou de situatie zijn geëscaleerd, waarbij een gemeentelijk voertuig in de brand werd gestoken. Ook sprongen er ruiten van een woning waar met vuurwerk naar werd gegooid.

In 2020 lag het aantal gemelde incidenten op 75, inmiddels is dat aantal verdrievoudigd: tot 1 december dit jaar werden al zeker 203 incidenten gemeld. ‘Deze incidenten hebben een zeer negatief effect op de veiligheidsbeleving van de bewoners en ondernemers van het gebied,’ schrijft de burgemeester in haar besluit.

Bewoners en professionals zouden daarnaast worden geïntimideerd en bedreigd door de overlastgevers. Door cameratoezicht in te zetten hoopt Halsema ‘strafbare feiten te voorkomen die invloed hebben op de orde en rust in dit gebied.’

Maatregelen

In het gebied werden vanaf 2019 al meerdere maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Zo werden er extra handhavers, politie en straatcoaches ingesteld en zijn er huisbezoeken uitgevoerd bij een aantal jongeren en hun ouders. Ook is ingezet op de organisatie van ‘alternatieve tijdsbesteding’ voor jongeren zoals sportactiviteiten.

Ondanks dat eerdere gemeentelijke ingrijpen is het aantal incidenten er nog steeds ‘onaanvaardbaar hoog,’ schrijft de burgemeester.

Het besluit over cameratoezicht geldt tot zeker 13 maart 2022. De camera's worden geplaatst rondom de Pampuslaan, delen van omliggende straten en het Theo van Goghpark.