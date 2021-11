Vuurwerkexplosies bij woningen in De Pijp roepen angst op: ‘War is not the answer’

Ruzie over vuilnis naast een ondergrondse vuilcontainer in De Pijp is vermoedelijk de oorzaak van de explosies met zwaar vuurwerk waarbij ramen van twee woningen sneuvelden. Bewoners van de Govert Flinckstraat zijn flink geschrokken.

Een man met een afvalzak in de hand loopt naar de vuilcontainer halverwege de Govert Flinckstraat en probeert de klep open te krijgen. Het ding zit muurvast, geen beweging in te krijgen. Langzaam slentert hij met de zak door naar de volgende container op de hoek van de straat 150 meter verderop. Een buurman kijkt hem na.

Of de man dat ook had gedaan als zijn buurman er niet stond, daarover twijfelt die laatste. Hij woont al jaren in de straat en wil niet met zijn naam in de krant. “Elke dag ligt er afval naast de container. Als ik iemand zijn vuilniszak ernaast zie zetten, zeg ik er wat van. Meestal pakken ze het weer op, maar anderen zeggen: ‘Ik betaal toch belasting’.”

“Ik bel één keer per week naar de gemeente om te zeggen dat ze langs moeten komen, omdat er vuil op straat ligt of de bak vol zit. Maar dan moet je drie dagen wachten voor ze er zijn.”

‘Meeuwen scheuren de zakken open’

De vuilcontainer die sinds een paar jaar aan de rand van de smalle stoep staat, is veel bewoners een doorn in het oog. “Het is een hel,” zegt een bewoonster uit de straat. De bak zit vaak vol of kan niet open doordat vuilnis klemt, vertellen verscheidene bewoners. “Vuilniszakken belanden dan naast de container. De meeuwen van de markt komen erop af en scheuren die zakken open. Het vuil ligt dan verspreid door de straat. Dat trekt ratten aan,” vertellen twee buurvrouwen die ook buurtgenoten aanspreken als ze hun afval naast de container zetten.

Bewoners in de straat willen er eigenlijk weinig over kwijt sinds de ramen van twee woningen vlakbij de container onlangs tot drie keer toe zijn gesneuveld door zwaar vuurwerk. Dat gebeurde, zeggen ze, nadat de bewoners van een van die woningen hun nieuwe overburen erop attendeerden hun vuilnis niet naast, maar ín de container te gooien.

De mannen willen zelf niet praten. Buurtbewoners willen alleen anoniem iets vertellen. Of ze bang zijn? “Wat denk je zelf?” zegt een vrouw.

Briefje in de bus

De vuurwerkexplosies vonden plaats op 31 oktober, 1 en 7 november. De ramen van twee woningen sneuvelden. Een buurvrouw zag kort na een van de explosies een man weglopen. Het tweetal dat de nieuwe bewoners had geattendeerd op de vuilnisregels was die dagen op vakantie.

De mannen storen zich net als hun buurtgenoten in de straat al jaren aan het vuilnis, aldus buurtbewoners. Geregeld spraken ze mensen aan die hun vuilniszakken naast de container deponeerden. Zo ook zeven maanden geleden toen nieuwe buren hun verhuisdozen met naamstickers erop naast de container zetten. De mannen deden een met hun naam en adres ondertekend briefje in de bus van de nieuwe bewoners.

Nog diezelfde avond stonden de nieuwe overburen bij hen voor de deur om verhaal te halen. Ze wensten niet aangesproken te worden en maakten de mannen uit voor ‘vuile flikkers’.

“De mannen hebben na de explosies op advies van de politie hun bloembakken weggehaald waarin het vuurwerk was gestopt,” zegt een buurman die voor de getroffen woningen staat. Het bovenlicht boven de buitendeur van een van de woningen is nog stuk. Er prijkt een groot gat.

Cameratoezicht

Burgemeester Femke Halsema besloot op 10 november tot cameratoezicht in de Govert Flinckstraat. Ze vond dat nodig om de openbare orde te handhaven. Verschillende bewoners lieten weten zich minder veilig te voelen.

De politie hield op 12 november een eerste verdachte aan: een 27-jarige man die inmiddels heeft bekend dat hij de explosies met het zware vuurwerk heeft veroorzaakt. Buren zagen afgelopen maandag dat ook de twee nieuwe bewoners, een man en een vrouw, werden aangehouden.

De 24-jarige man en 30-jarige vrouw zijn inmiddels gehoord en voorgeleid. De man zit nog vast, de voorlopige hechtenis van de vrouw is geschorst. Over het motief achter de explosies wil het Openbaar Ministerie nog niets zeggen.

Hoe het verder moet in de straat na de incidenten is velen een raadsel. “De hele buurt weet ervan. Ze worden toch nagekeken.” Voor een raam van een van de huizen op de begane grond staat een bordje met de tekst: ‘War is not the answer.’

162.000 meldingen over afval

De container in de Govert Flinckstraat is niet de enige die ergernis oproept. In een rapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam van juni dit jaar staat dat meldingen van volle containers en afval op straat niet op tijd worden afgehandeld. Er kwamen vorig jaar 162.000 meldingen over afval binnen; 74 procent werd binnen de beloofde tijd afgehandeld.

In de Govert Flinckstraat roepen ook andere vuilcontainers irritatie op bij bewoners. Op de hoek bij de Eerste van der Helststraat ligt ook afval naast de ondergrondse containers. Een ondernemer op de hoek wil er niets over kwijt. “Ik heb hier geen zin in.”

Anderen vertellen dat een bewoonster, een oudere vrouw, elke dag met een bezem het vuilnis opruimt. “Het is haar project,” zegt een man.

Een buurman die bij de vuilcontainer voor het gesneuvelde raam staat, heeft geleerd van de recente incidenten. “Ik spreek de mensen heel netjes aan op hun gedrag, omkleed met argumenten. Ik zeg dan: ‘Mevrouw, ik woon hier en ik wil hier plezierig wonen. Uw afval naast de container gaat stinken’. Want: c’est le ton qui fait la musique.”