Vuurwerkbom bij café Vak West: ‘Wij zijn een Ajaxcafé, geen hooligancafé’

Schade aan de gevel van café Vak West. Beeld ANP

Ze heeft de camerabeelden al bekeken. Daarop was niks te zien. “Ze hebben het aan de achterkant gedaan. Daar hangt niks,” zegt Mieke, de uitbaatster van Vak West. “Gelukkig heb ik een rolluik. Anders was het nog erger geweest. Ik ben in elk geval blij dat er geen brand is uitgebroken.”

De Ajaxfan in hart en nieren (‘mijn favoriete Ajacied is Johan Neeskens’) baat de bruine kroeg sinds 2007 uit. “In 14 jaar is hier nog nooit iets gebeurd. Wij zijn een supporterscafé, geen hooligancafé.” Dat haar zaak is uitgekozen komt mogelijk doordat het een van de weinige echte Ajacafés is die de stad nog kent, denkt ze. “Ik weet helemaal niks, maar het zal wel met dat gedoe in Rotterdam te maken hebben.”

Explosies in Rotterdam

In de Maasstad gingen afgelopen week explosieven af bij twee Feyenoord-cafés. In café ’t Haantje ontplofte in de nacht van dinsdag op woensdag een vuurwerkbom. Die veroorzaakte veel schade. Twee nachten later ging er een explosief af bij café The Hide Away aan het Kreekplein. De brand die op de ontploffing volgde, zorgde voor veel schade. In wooncomplexen in de wijken Schiebroek en Hoogvliet gingen ook vuurwerkbommen af.

De politie heeft vrijdag een 21-jarige man uit Amsterdam opgepakt voor de reeks explosies in Rotterdam.

De verhoudingen tussen beide supportersgroepen staan op scherp sinds zondag 18 april. Voorafgaand aan de finale van de bekerfinale versierden Ajaxsupporters, met toestemming van de KNVB, stoeltjes in de Kuip met hun eigen clubkleuren.

Confrontatie

Enkele uren later vond er, op een parkeerterrein van de Ikea in Delft, een confrontatie plaats tussen aanhang van Ajax en Feyenoord. Daarbij zouden de Ajaxsupporters, die in de minderheid waren, het op een lopen hebben gezet.

De Feyenoordaanhang zou deze ‘nederlaag’ breed hebben uitgemeten. Zo was er een spandoek waarop de tekst te lezen was; ‘zwaar op de vlucht’. Ook maakten Feyenoordsupporters een graffitischildering waarop rennende poppetjes in Ajaxshirts te zien zijn naast het logo van Ikea. Daarbij stond de tekst ‘2021, still running’. Foto’s daarvan werden vervolgens verspreid op sociale media.

Verwijzing naar Beverwijk

Die teksten liggen gevoelig omdat ze, zij het indirect-, verwijzingen naar het grootste voetbaldrama uit de Nederlandse geschiedenis: de zogenaamde ‘Slag bij Beverwijk’ in 1997. Bij een massale vechtpartij tussen hooligans van Ajax en Feyenoord in een weiland langs de A9, kwam Ajaxsupporter Carlo Picornie om het leven.

Of daarin de reden ligt van de aanslagen met zwaar vuurwerk in Rotterdam wordt momenteel onderzocht door de politie. Ook wordt onderzocht of de vuurwerkbom bij Vak West op zijn beurt weer verband houdt met de gebeurtenissen in de Maasstad. “We roepen getuigen op zich te melden,” laat een politiewoordvoerder weten.

Ondertussen gaat Mieke naar de bouwmarkt om houten platen te kopen die ze voor haar vernielde kozijn kan timmeren. Dat ze, ongewild, bij alle supportersperikelen betrokken lijkt te zijn geraakt, vindt ze vervelend. “We hebben het al zwaar door alle coronatoestanden,” zegt ze. “Ik zit hier totaal niet op te wachten.”