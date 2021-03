Vuurwerk voor geliquideerde Ajaxhooligan Polletje

Eerbetoon aan de geliquideerde Ajaxhooligan Martin van de Pol, Polletje. Beeld Het Parool

Veel oude koppen. Dat is het eerste wat opvalt aan de groep Ajaxsupporters die zich rond half 4 verzamelt bij de bloemenstal bij begraafplaats De Nieuwe Ooster. Het zijn de generatiegenoten van Martin van de Pol. Het gajes van de F-Side dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw samen met hem voetbaltribunes door heel Nederland onveilig maakte, nadert in sommige gevallen al bijna de pensioengerechtigde leeftijd.

De 56-jarige Martin van de Pol, beter bekend als ‘Polletje’ werd op 4 maart neergeschoten in het bijzijn van zijn 7-jarige dochter, die hij net daarvoor van school had gehaald. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie had de schutter een dag voor de moord ook al staan posten.

Martin van der Pol was een beruchte hooligan. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn betrokkenheid bij een viervoudige moord in seksclub Esther in Haarlem begin 2000. Voor zijn rol bij de schietpartij werd hij uiteindelijk veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. Ook daarna was hij geregeld in beeld bij geweldsmisdrijven.

‘Een van ons’

“Het moest natuurlijk een keer gebeuren,” zegt een van de supporters die de laatste eer komt bewijzen. Een ander speculeert nog even wat er ten grondslag kan hebben gelegen aan de moord. “Zal wel weer ruzie hebben gemaakt met de verkeerde. Maar ja, hij was er natuurlijk wel een van ons.”

Oud Ajaxspeler Andy van der Meyde is er ook. “Ik kende hem wel. Ik heb wel eens met hem gepraat in het spelershome. Het blijft natuurlijk een trieste gebeurtenis.” De sfeer is eigenlijk nog het best gemoedelijk te noemen. Bekenden omhelzen elkaar. Aanwezige agenten zien hoe de jongere garde fakkels uitdeelt aan alle aanwezigen.

Om iets voor vieren komt de groep in beweging. Er worden dozen met siervuurwerk op de weg gezet. Er klinken ronkende motoren. Daarna klinkt er niets anders dan vuurwerk.

Lege fakkels

‘Am-ster-dam hoo-li-gans’, scanderen tientallen Ajaxsupporters als rook is opgetrokken. Op dat moment komt de lijkwagen met daarin de witte kist met het lichaam voorbij onder begeleiding van leden van een motorbende. De fakkels en het zware vuurwerk zijn op dat moment al uitgedoofd.

De uitvaartplechtigheid duurt al met al nog geen half uur. Nog een keer klinkt er ‘Amsterdam hooligans!’ Dan is het voorbij. Het spandoek met een tekening van Martin van de Pol met daarop de begeleidende tekst ‘old soldiers never die’ wordt opgevouwen. Wat achterblijft zijn lege fakkels en een smeulende doos siervuurwerk.