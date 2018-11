Vuurwerk vanaf volgend jaar alleen nog in speciale zones

Dat landelijke maatregelen uitblijven, belet Halsema er niet van om de regels omtrent vuurwerk in Amsterdam te wijzigen. "Vanaf de jaarwisseling van 2019/2020, wil het stadsbestuur naar een andere benadering van vuurwerk", schrijft Halsema. "Niet langer zal het overal toegestaan zijn om vuurwerk af te steken tenzij anders aangegeven (de vuurwerkvrije zones), maar vuurwerk zal alleen afgestoken mogen worden op specifiek daartoe aangewezen plekken." Hiertoe was de burgemeester aangespoord door een initiatief van de Partij voor de Dieren, met ruime steun in de gemeenteraad.



Ziekenhuizen

Voor de aanstaande jaarwisseling, 2018/2019, wordt het aantal vuurwerkvrije zones uitgebreid. Naast de bestaande 45 zones, vooral rondom dierenasiels en kinderboerderijen, is knallen dit jaar ook verboden rond de ziekenhuizen. Daarnaast wil Halsema Amsterdammers de mogelijkheid geven om zelf, in goed overleg met de buren, knalvrije zones te organiseren. De gemeente zal hierbij helpen door het beschikbaar stellen van borden, maar in deze gebieden niet handhaven. Er wordt vertrouwd op 'de kracht van de onderlinge afspraak'.



Volgend jaar wordt de aanpak omgedraaid en zal de stad vuurwerkzones in plaats van vuurwerkvrije zones kennen. Van een algeheel vuurwerkverbod is dus geen sprake. Partij voor de Dieren-raadslid, Johnas van Lammeren, suggereerde vorig jaar al locaties zoals het Havengebied en het NDSM-terrein die geschikt zijn om te knallen.



Onderzoek

Maar Halsema wil via een onderzoeken uitvinden "hoe de Amsterdammer op dit moment kijkt naar de jaarwisseling en vuurwerk", voor zij specifieke plekken aanwijst. Onderzoeksbureau OIS krijgt daarom de opdracht komende jaarwisseling een peiling te organiseren om de behoefte van bewoners in kaart te brengen. "Vuurwerk is voor een deel van de bevolking een waardevol onderdeel van de viering van Oud en Nieuw."



Ook denkt de gemeente nog na over een uitbreiding van het aantal vuurwerkshows. Dit jaar zal er in ieder geval een vuurwerkshow zijn na het aftelmoment om middernacht op de Kop van Java. De gemeente zegt daarbij 'milieuvriendelijk vuurwerk' te willen gaan gebruiken.