Vuurwerk, sterretjes en vlaggen zwaaien in afwachting van landstitel Ajax: dit feestje is niet snel voorbij

Al in de middag stroomde de binnenstad woensdag vol in afwachting van de kampioenswedstrijd van Ajax. Al bij de rust leek de buit zo goed als binnen. ‘We hebben zo lang gewacht op een feest, door corona enzo, ik kom wel om te vieren.’

“Wij. Zijn. Kampioen. Wij zijn kampioen!” zingen de honderden uitgelaten fans in de Korte Leidsedwarsstraat. Het is wel pas bij het derde doelpunt, van Sébastien Haller, en nog vóór de rust, maar de buit is nu wel binnen en de sfeer kan niet uitgelatener.

Tijdens de tweede helft wordt er meer gesprongen en geschreeuwd terwijl de fans steeds natter worden van de regen en het rondvliegend bier. Een man klimt in een steiger. De wedstrijd wordt niet meer afgekeken.

De kroegen rondom het Leidseplein zijn stampvol. Vanuit Assendelft, Beverwijk en zelfs uit Gelderland zijn Ajacieden toegestroomd om Ajax de landstitel te zien binnenslepen. Uit voorzorg zijn de kroegen op het Leidseplein afgeschermd met hekken, op het plein zelf staan de politiebusjes klaar.

Nacht doorhalen

Maar iets verderop zijn de straten vol en de kroegen afgeladen. Vol overtuiging dat het kampioensfeest er vanavond komt, zijn de fans naar Amsterdam gereisd. Stan van den Hoek (24), Roel van Leeuwen (24) en Rens Cobussen (25) uit Wamel, bij Nijmegen, hebben al bedacht dat ze de nacht gaan doorhalen. Elk kampioensfeest zijn ze erbij, Ajax werd er bij hen met de paplepel ingegoten.

Vanaf een bankje voert John uit Almere met zijn gezin van twee dochters van 7 en 18 en vrouw de spreekkoren aan. “Als je maar een harde stem hebt en een lach,” zegt hij en heft het volgende lied aan.

Wie niets binnen kan zien, staat met een telefoon in de regen. Maar het deert niet. Vuurwerk, sterretjes, vlaggen zwaaien. Dit feestje is niet snel voorbij. Iedereen in de stad snakt naar wat vertier, en de huldiging van Ajax in 2019 op het Museumplein voelt al veel te lang geleden. “De pleuris breekt zo uit, omdat we niet los mogen gaan,” voorspelt een man in een van de kroegen.

Huldiging

De woede over het uitblijven van een huldiging in de stad, is voelbaar. Ook in de uitgelatenheid van de winst. Ajaxliederen worden in de kroegen afgewisseld met vernietigende leuzen over burgemeester Femke Halsema. De harde kern van Ajax nam al een voorproefje op de ‘afterparty’ door om 16.00 uur naar het Leidseplein te komen, vuurwerk af te steken en een parasol van een gesloten terras in brand te steken.

Andrew Noa (24) woont naast de Arena, maar is toch naar het Leidseplein gekomen. “Al mijn vrienden zijn PSV’ers, ik wil wel de goeie sfeer proeven.” Na afloop, als de schaal is gewonnen, gaat hij zeker weer terug naar de Arena. “We hebben zo lang gewacht op een feest, door corona enzo, ik kom wel om te vieren.”

Dan is de Korte Leidse al een kolkende juichende mensenmassa.