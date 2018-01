Vuurwerk bij de nieuwkomers, oud zeer bij de gevestigde orde

Sylvana Simons leek er een beetje door overdonderd. Natuurlijk, de lijsttrekker van Bij1, is de schijnwerpers en het debat wel gewend, maar dan vooral aan de stamtafels van de nettere praatprogramma's.



Een Amsterdams lijsttrekkersdebat is toch iets heel anders en dat had met name Mourad Taimounti van beweging Denk goed begrepen. Hij had vooraf nog even een dutje gedaan, hij woont toch om de hoek van het Calvijn College in Nieuw-West waar het debat plaatsvond en was daardoor scherp, fel en pakte de meeste spreektijd.