Vuurwapen gevonden in parkeergarage na verkeersruzie

De politie kreeg maandag om 18.15 uur een melding van een verkeersruzie op de Oostelijke Handelskade, een man stapte na de ruzie met een voetganger in een auto. Hij droeg een wapen in zijn broek.



Later werden na het opgegeven signalement het voertuig en de gevluchtte man aangetroffen in een parkeergarage in de Borneolaan. De 22-jarige man probeerde de garage te voet te ontvluchten, maar werd even later ingerekend door de politie.



Een vuurwapen dat in de garage gevonden werd, is meegenomen voor verder onderzoek, meldt de politie.