Vuurwapen gaat af bij grote vechtpartij Zuidoost, twee aanhoudingen

Op het Anton de Komplein vindt deze week een kermis plaats. Rond 22.00 uur brak daar een grote vechtpartij uit. Toen de politie ter plaatse kwam, sloeg een groep van zo’n vijftig mensen op de vlucht. Een van hen gooide tijdens het wegrennen ook een vuurwapen weg en het vuurwapen ging, vermoedelijk onbedoeld, af.

Kort daarna hielden agenten twee verdachten aan en hierbij werd een waarschuwingsschot gelost. Volgens een woordvoerder is er tijdens het onderzoek ook nog een ander wapen gevonden.

Omdat nog niet helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd is en wie hierbij betrokken zijn geweest, spreekt de politie graag met getuigen. Daarnaast wil de politie weten of er mensen gewond zijn geraakt bij de vechtpartij en dan met name door het schot dat gelost is toen een van de verdachten het vuurwapen weggooide.

Waardoor de vechtpartij precies is ontstaan, is niet bekend.

