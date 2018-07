VUmc schikt voor ruim 2,3 ton na gesjoemel

Dat gebeurde op de afdeling kindergeneeskunde in de jaren 2010 en 2011.



Het ziekenhuis, dat de foute declaraties erkent, moet een boete van ruim 116.000 euro betalen. Hetzelfde bedrag aan onterecht gedeclareerde zorgkosten moeten ook worden terugbetaald.



Zowel het OM als het ziekenhuis kunnen vinden deze schikking 'passend'. In 2010 en 2011 heeft het ziekenhuis bij zeker zes patiënten te veel gedeclareerd. Het ziekenhuis rekende bij deze patiënten het tarief voor 'dagverpleging', terwijl helemaal niet aan de criteria werd voldaan die voor declarabele dagverpleging gelden.



Fiod

De fiscale opsporingsdienst Fiod begon eind 2014 met het onderzoek, nadat het van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een melding kreeg over mogelijk onjuiste declaraties die werden ingediend bij zorgverzekeraars.



In het strafrechtelijk onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat de artsen bewust onjuist declareerden. Evenmin is er iemand in beeld gekomen die er zelf financieel beter van is geworden.



Beroepsgeheim

Overigens heeft de Fiod niet alle in beslag genomen patiëntendossiers en mailtjes over de declaraties kunnen meenemen in het onderzoek, omdat de artsen en het ziekenhuis een beroep deden op het medisch beroepsgeheim. De rechter heeft ze daarin in het gelijk gesteld.



De richtlijnen voor declaraties zijn inmiddels door de NZa verduidelijkt. Tegelijkertijd heeft VUmc naar eigen zeggen het interne toezicht op het declaratieproces verbeterd. Ook zijn extra geautomatiseerde controlesystemen ingevoerd.