Vul hier de kieswijzer in voor de Provinciale Statenverkiezingen

Het Parool maakte voor de Provinciale Verkiezingen op 15 maart een Noord-Hollandse Kieswijzer met een Amsterdams tintje, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij lezers uit Amsterdam en omstreken. De provinciale politiek is voor veel Amsterdammers abstract en voelt ver weg, maar de provincie heeft wel degelijk invloed op Amsterdamse onderwerpen.

Mag Schiphol bijvoorbeeld nog verder groeien? Moet er worden geïnvesteerd in openbaar vervoer of in autowegen? Willen we dat er nieuwe opvanglocaties komen voor vluchtelingen? Moeten er nieuwe windmolens in de provincie komen, en zo ja waar dan? En is de wolf welkom?

Totstandkoming De stemhulp die Het Parool op 1 maart lanceert voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart, komt voort uit een samenwerking tussen verschillende regionale titels van DPG Media, de uitgever waar ook Het Parool onderdeel van is.

