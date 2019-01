Vuist tegen illegaal vuurwerk in stadions

Alle betrokken partijen slaan de handen ineen om illegaal vuurwerk te weren rond en tijdens voetbalduels en andere voetbalevenementen in stadions of trainingscomplexen.



Zo is afgesproken te gaan praten met supporters over alternatieven. Georganiseerd vuurwerk mét een vergunning is zo'n alternatief, laten onder meer Openbaar Ministerie en KNVB weten.



De partijen zijn verenigd in de Regiegroep Voetbal en Veiligheid. Daarin is afgesproken om per direct harder op te treden. Alle overtredingen worden strafrechtelijk vervolgd. Vuurwerk op de tribunes wordt harder aangepakt en ook mag er geen illegaal vuurwerk zijn bij trainingen.