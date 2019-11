Vuilverbranding AEB weer volledig in bedrijf

Beeld ANP/Robin van Lonkhuijsen

Dat meldt AEB op de website. Eind juni werden vier van de zes verbrandingslijnen van het dochterbedrijf van de gemeente Amsterdam stilgelegd. De veiligheid van de medewerkers kon door aanhoudende technische problemen niet meer worden gegarandeerd, AEB lag al een tijdje onder het vergrootglas van de toezichthouder. Door de sluiting raakte AEB tweederde van de verbrandingscapaciteit kwijt, waardoor het accuut in de financiële problemen raakte. De gemeente Amsterdam moest de afgelopen maanden ruim 80 miljoen euro beschikbaar stellen aan AEB om te voorkomen dat het bedrijf failliet ging.

Maar vanaf donderdag is het ergste leed geleden en doen alle zes de ovens het weer. Sneller dan gedacht, zegt algemeen directeur Paul Dirix. “Het moment van ingebruikname komt sneller dan verwacht en daar zijn we blij mee. Het stelt ons op korte termijn weer in staat om ons, samen met onze partners, weer volledig te richten op het duurzaam verwerken van afval en het leveren van warmte, energie en grondstoffen.” Eerder was de verwachting dat AEB pas aan het eind van het jaar weer volledig operationeel zou zijn.

Rioolslib

Door de gedeeltelijke sluiting van AEB, de grootste verbrander in Nederland, ontstond in de zomermaanden een nationale afvalcrisis. Er werd tijdelijk zelfs weer bedrijfsafval gestort, omdat er te weinig verbrandingscapaciteit beschikbaar was. Ook kondigde minister Stientje van Veldhoven tijdelijke regels af om de import van buitenlands afval te beperken. Waterschappen kwamen in de problemen omdat de toch al schaarse verwerkingscapaciteit van rioolslib door de storing bij AEB bijna volledig weg viel. Bij AEB is het drogen en verbranden van slib een belangrijke nevenactiviteit.

Voor de medewerkers is er niet alleen maar goed nieuws, het bedrijf kondigt ook aan te willen kijken naar de personele bezetting. Dirix zegt kritisch te gaan kijken of alle functies die medewerkers vervullen wel passen binnen AEB, in overleg met de ondernemingsraad.

Ondertussen verkent de gemeente Amsterdam de mogelijkheden om AEB af te stoten via een privatisering. Eerder stapte wethouder Udo Kock op omdat zijn collega wethouders niet akkoord gingen met een onderhandse verkoop van AEB aan afval- en recyclingbedrijf Beelen.