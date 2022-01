VU zet in op ‘science-based’ ondernemen: nieuw paviljoen voor startups

De Atrium van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU aan de Zuidas. Beeld Paul van Riel/ANP

Doorgaans gaan mensen die een universitaire studie hebben afgerond door in de academische wereld, het bedrijfsleven of gaan ze werken voor de overheid. “Ondernemen is ook een tof carrièrepad,” zegt Hans Drenth, directeur van de VU-StartHub. “We willen studenten enthousiasmeren om hun eigen ideeën om te zetten tot meer.”

De Vrije Universiteit van Amsterdam komt daarom met de VU-StartHub: een fysieke locatie midden op de campus aan de Boelelaan. Het paviljoen moet rond juni af zijn.

Studenten en medewerkers kunnen er niet alleen terecht voor vrijblijvend advies, ze kunnen er ook hun eerste stappen zetten in de ondernemerswereld. Iedereen die dat wil – ook medewerkers en recente alumni – kan een plek krijgen in het paviljoen, dat een oppervlakte heeft van circa 1.000 m2. Aan de Hub zit een poule van bijna zeventig ondernemende alumni vast, die de jonge ondernemers begeleiden als mentor.

‘Geen ijsjesverkoper’

Ook zijn er 25 werkruimtes, die te huur zijn vanaf 480 euro per maand. “Daarvoor moet je wel bij de KvK ingeschreven zijn,” zegt Drenth. “En je moet een science-based startup zijn. Geen ijsjesverkoper dus.”

De beste ondernemerstips van Drenth, die zelf vijftien jaar ondernemer was: “Beginnen. Ondernemen is gewoon doen. Je wilt zo snel mogelijk iets op de markt brengen en interactie hebben met toekomstige klanten. Vanuit daar kun je verbeteren en bijschaven.”

De directeur van de VU-StartHub benadrukt dat ondernemen nooit zonder risico is, ook niet als het idee wetenschappelijk onderbouwd is. “En als je erachter komt dat je startup het toch niet is, dan heb je geleerd wat niet werkt.”