VU wil 'pittig gesprek' met docent na nazi-vergelijking

"Wij zijn geschokt. Er is een grens overschreden. Het faculteitsbestuur zal in een pittig gesprek passende maatregelen aankondigen."



Dat meldt het bestuur van de VU dinsdagmiddag in een persverklaring. Of De Vries bij de universiteit werkzaam kan blijven, kan een woordvoerder niet zeggen. "We lopen niet vooruit op het gesprek."



De Vries is een van de twee initiatiefnemers van de verspreiding van de Nederlandse vertaling van het Amerikaanse stuk. Dinsdagochtend haalde De Vries de Tweede Wereldoorlog erbij in de verhitte discussie over het manifest.



"Er wordt te weinig onderwijs gegeven over wat de Bijbel zegt over het huwelijk en seksualiteit. We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak."



Stortvloed aan kritiek

De vergelijking met de nazi-ideologie kwam de voormalig predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld op een stortvloed aan kritiek te staan. Volgens de universiteit heeft De Vries inmiddels spijt betuigd. Maar: "Het mag duidelijk zijn dat er een grens is overschreden."



Bij de universiteit hangt al sinds maandag de regenboogvlag als steunsymbool voor transgenders en homoseksuelen die in het Nashville-pamflet bekritiseerd worden. "Van alle kanten hebben we complimenten en natuurlijk ook enkele kritische reacties ontvangen op deze actie", schrijft het universiteitsbestuur.



"Dat is voer voor een stevig debat dat we binnenkort gaan organiseren voor studenten en medewerkers van de VU, want we zien dat veel mensen hun mening willen geven."



