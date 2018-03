VU wil De Verrekijker weg, krijgt brandbrief van Joodse studenten

Het bestuur van de Vrije Universiteit (VU) gaf dinsdag in een brief aan de studenten van de gekraakte ruimte De Verrekijker een ulitmatum om te vertrekken.



Ze hebben 28 dagen de tijd om de ruimte, die ze als academisch centrum zien en waar studenten ook komen om te studeren en koffie te drinken, te ontruimen.



Het ultimatum volgt op het optreden van de voor een aanslag veroordeelde Palestijnse Rasmea Odeh, die vorige week dinsdag kwam spreken.



Dit ging zonder overleg met het bestuur, dat vreesde voor de veiligheid van studenten en docenten. "Het vertrouwen is geschonden," zegt woordvoerder Wessel Agterhof. "Een maand is een redelijke termijn om te vertrekken."



Het collectief van de Verrekijker zegt niet weg te willen. Ze laten nu ook 's nachts mensen in het pand verblijven om een beroep te kunnen doen op huisvredebreuk bij een eventuele ontruiming.



Brandbrief Joodse studenten

Deze week publiceerden Joodse (ex)-studenten van de VU een noodkreet over het toelaten van Odeh.



De veertig studenten roepen het bestuur op de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP) en De Verrekijker aan te pakken. In het uitnodigen van Odeh zien ze 'kritiek op Israëlisch regeringsbeleid uitmonden in complotdenken en klassieke Jodenhaat.'



Zij schrijven: 'De VU stond altijd bekend om haar tolerante klimaat voor (religieuze) minderheidsgroeperingen. Vandaar dat veel joodse studenten zich ook lange tijd op hun plek hebben gevoeld aan de VU. Dit klimaat staat echter onder druk sinds de opkomst van deze radicale intolerante clubs die in het opinieklimaat aan de universiteit de dienst lijken uit te maken.'



Het bestuur heeft de Joodse studenten uitgenodigd voor een geprek. Woordvoerder Agterhof: "We nemen zo'n brief heel serieus."



