VU waarschuwt studenten met 'smombieborden'

Op de kruising van De Boelelaan met de Buitenveldertselaan heeft de VU vier gele gevarendriehoeken op de stoep geschilderd. De 'smombieborden' - een samentrekking van de woorden 'smartphone' en 'zombie' - moeten de veiligheid verhogen.



Op de driehoeken zijn een man en een vrouw afgebeeld die naar een smartphone in hun hand staren. "We zien veel studenten op eeen mobiel kijken en niet op het verkeer letten. Door de borden op de stoep te tekenen hopen we de studenten te bereiken," zegt woordvoerder Wessel Agterhof van de VU.



Ongelukken

Het afgelopen jaar zijn er regelmatig ongelukken op de kruising. Zo raakte een fietser in september gewond na een aanrijding met een tram. Ook raakte op dezelfde plek in april een vrouw zwaargewond, ook door een aanrijding met een tram.



De VU, de gemeente en verschillende bedrijven op de Zuidas hebben geregeld contact over de gevaarlijke verkeerssituatie bij het universiteitsgebouw. Agterhof: "Er komen steeds meer kantoren bij en meer studenten en bij het ziekenhuis wordt het ook steeds drukker. De verkeersveiligheid moet op deze kruising echt verbeteren."



De gemeente is verantwoordelijk voor extra maatregelen, zegt Agterhof. "Met deze borden kan de VU alvast iets bijdragen aan de veiligheid." Om de risico's te verminderen zijn al hekjes bij de tram geplaatst.