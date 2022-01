VU stopt omstreden financiering uit China

Beeld ANP XTRA

Volgens de NOS is de Southwest University of Political Science and Law in Chongqing in 2018, 2019 en 2020 de enige geldschieter van het CCHRC. De Vrije Universiteit ontving per jaar tussen de 250.000 en 300.000 euro van de universiteit in China, die nauw verbonden is aan het Chinese politieke regime en de communistische partij.

Twijfel over onafhankelijkheid

Daarbij hebben meerdere betrokkenen bij het onderzoekscentrum zich in het verleden positief uitgelaten over de mensenrechtensituatie in China en bijvoorbeeld de onderdrukking van de Oeigoeren ontkend. Deze uitspraken, in combinatie met de Chinese financiering, zorgde voor twijfels over de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het instituut.

De VU zegt dat de wetenschappers van het centrum onafhankelijk onderzoek doen, maar legt de subsidie toch stil, omdat ‘zelfs de schijn van afhankelijkheid van het onderzoek onacceptabel is.’ Of de eerder ontvangen bedragen worden teruggestort is nog onduidelijk. De universiteit gaat onderzoeken of de onafhankelijkheid van het instituut in het verleden op ‘alle fronten gewaarborgd is gebleven.’

Academische vrijheid in het geding

Er verschijnen vaker berichte over Chinese beïnvloeding van het Nederlandse hoger onderwijs. Dit leidt, zo blijkt uit onderzoek dat kennisinstituut Clingendael in 2020 al deed, tot de aantasting van academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting. “De meeste onderzoekers, beleidsmedewerkers bij universiteiten, studenten, en medewerkers of directeuren van academische uitgeverijen die met of in China werken, zeggen aan een vorm van zelfcensuur te doen,” concludeert het instituut. Ook blijft de kennis over China gebrekkig, omdat gevoelige onderwerpen niet worden onderzocht.