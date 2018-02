VU sluit De Verrekijker na bijeenkomst met Palestijnse Odeh

'Het collectief heeft voor, tijdens en na de bijeenkomst niet zijn verantwoordelijkheid getoond, waardoor het vertrouwen op een veilige en verantwoorde voortzetting van activiteiten is geschaad,' meldt de VU op haar website.



Volgens de universiteit was het evenement door het collectief, ondanks hierover gemaakte afspraken, bewust niet aangemeld bij de VU. Ook was 'het deurbeleid niet in lijn met gemaakte afspraken.'



Omstreden

De actiegroep de Revolutionaire Eenheid organiseerde dinsdagavond in het geheim de bijeenkomst in De Verrekijker, nadat eerdere locaties zich terugtrokken toen bekend werd dat Odeh kwam spreken. Zij is omstreden omdat zij veroordeeld is voor een aanslag in Jeruzalem in 1969 waarbij twee mensen om het leven kwamen.



Van de bijeenkomst in de campus van de Vrije Universiteit zijn door de organisator opnames gemaakt, die integraal op Facebook te zien zijn. De politie heeft de opnames gezien en daarover het OM geïnformeerd. Op basis daarvan is het OM tot het oordeel gekomen dat er geen strafbare uitingen zijn gedaan tijdens de bijeenkomst.



Revolutionaire Eenheid

De Revolutionaire Eenheid roept woensdag mensen op Facebook op om naar de ruimte te komen om ontruiming tegen te houden.



'We geven niet toe aan een universiteitsbestuur dat studenten het recht op academische vrijheid onthoudt. We zullen De Verrekijker zo lang verdedigen als nodig is.'



