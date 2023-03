VU onderzoekt invloed Zuidaskantoren en Belastingdienst op haar studie fiscaal recht

Bepaalden grote Zuidaskantoren de inhoud van de studie fiscaal recht? De VU gaat onderzoek doen. Beeld ANP

Volgens Follow The Money is er mogelijk invloed op de inhoud van de opleiding ‘accent indirecte belastingen’ bij de masterstudies fiscaal recht bij de VU in Amsterdam en de universiteiten van Leiden, Maastricht en Tilburg, schrijft ze dinsdag. De vier universiteiten hebben een samenwerking, waarbij een uitwisseling van studenten kan plaatsvinden. Die samenwerking wordt bekostigd door een fonds waarbinnen ‘een aantal zakelijke dienstverleners en de Belastingdienst zijn vertegenwoordigd’, meldt de VU. Volgens FTM gaat het om de Zuidaskantoren Baker McKenzie, Deloitte, EY, KPMG, Loyens & Loeff en PwC.

Uit notulen en e-mailverkeer die FTM opvroeg bij de universiteit Maastricht via een beroep op de Wet open overheid blijkt dat de universiteiten de mogelijkheid bieden ‘bij het inrichten van het programma rekening te houden met de behoeften van de sponsoren’.

Hoogleraar Arnoud Boot (Universiteit van Amsterdam) zegt tegen FTM dat zulke beïnvloeding in strijd is met de regels. Ook zouden docenten zijn benoemd in samenspraak met de sponsoren. Dat leidt volgens Boot tot ‘gecorrumpeerd’ personeel en een ‘ondermijning van de wetenschappelijke missie’.

Academische onafhankelijkheid

Die berichtgeving geeft aanleiding voor de VU om nader onderzoek te doen naar de vraag of de academische onafhankelijkheid voldoende is geborgd in de opzet van de opleiding. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de opzet van een vergelijkbare afstudeerrichting binnen de master fiscaal recht: ‘tax and technology’.

De VU meldt dat samenwerking met experts en kennisoverdracht uit de praktijk van grote waarde zijn om in het onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen. ‘Transparantie over de maatschappelijke rollen van hoogleraren en docenten en academische onafhankelijkheid zijn voor de VU daarin een absolute voorwaarde en te allen tijde een vereiste in onderwijs en onderzoek.’

Minister Dijkgraaf

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil uitleg van de betreffende universiteiten over wat precies de feiten zijn. ‘De onafhankelijkheid van onderzoek en onderwijs en de academische vrijheid staan bij mij voorop. Als die aangetast worden, is dat zeker reden tot zorg,’ laat hij weten via zijn woordvoerder.

Dijkgraaf stelt dat universitaire opleidingen ook sterk beroepsgericht kunnen zijn, waardoor het van belang is dat het onderwijs voldoende samenwerkt en wordt gevoed met praktische kennis vanuit de beroepspraktijk. Universiteiten moeten ervoor instaan dat er voldoende maatschappelijke en wetenschappelijke perspectieven worden betrokken. ‘Terecht stellen we daarbij wel hoge eisen aan de academische vrijheid en onafhankelijkheid van wetenschappelijke opleidingen,’ aldus Dijkgraaf.

Externe financiering

Dijkgraaf wil breder kijken dan alleen naar deze afstudeerrichtingen en heeft aan de Universiteiten van Nederland, de koepelorganisatie van de veertien publieke universiteiten, gevraagd een gesprek met universiteiten te organiseren over de externe financiering van onderzoek en onderwijs. Want een ‘verstoorde balans zou de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en de academische vrijheid kunnen schaden’, aldus de minister.

Eerder bleek volgens onderzoek van Nieuwsuur al dat de VU niet transparant was over de financiering van het universiteitssalaris van drie hoogleraren belastingrecht door accountantskantoren of de Belastingdienst. De VU heeft in een reactie aan Nieuwsuur laten weten dat de academische onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat de werving voor hoogleraren openbaar is en sponsors geen formele rol hebben bij de leerstoel of publicaties. De universiteit stelde dat duidelijk is wie naast de universiteit hun werkgever is en zei te hebben voldaan aan de geldende transparantie-eisen. Niet duidelijk was echter dat ook het salaris voor het universitaire werk wordt betaald door de werkgever, aldus Nieuwsuur.

