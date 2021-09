VU kent eredoctoraat toe aan ‘internetpionier’ Marleen Stikker

Marleen Stikker Beeld Lenny Oosterwijk

Stikker richtte in 1994 De Digitale Stad op, dat onder de naam Waag uitgroeide tot een leidend Europees onderzoeksinstituut voor technologie en maatschappij. In haar rol bij Waag was ze onder andere betrokken bij de oprichting van internetprovider XS4ALL.

Al sinds het internet in Nederland werd uitgerold zet Stikker zich volgens de VU bij Waag in voor ‘actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen’, zo schrijft de universiteit. Stikkers initiatieven laten volgens de VU zien hoe technologie ‘fair, duurzaam en deelbaar kan zijn’.

In 2019 schreef Stikker het boek Het internet is stuk (maar we kunnen het repareren) waarin ze ingaat op de de digitale samenleving en de normen en waarden die daaruit voortvloeien. In juni van dit jaar sprak Het Parool haar. “Technologie is heel bepalend voor ons,” zei Stikker toen. “We kunnen er van alles mee, maar we geven er nauwelijks zelf richting aan.”

Het eredoctoraat wordt op 11 november aan Stikker uitgereikt.