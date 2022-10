VU-eredoctoraat voor Belgische viroloog Marc Van Ranst

Marc van Ranst. Beeld BELGA

De VU noemt Van Ranst een van de belangrijkste adviseurs van het Belgische kabinet tijdens de coronacrisis. ‘Als viroloog is hij een gewaardeerd deskundige en duider in de media. Ook op Twitter laat Van Ranst van zich horen en spreekt hij zich uit tegen sceptici. Daardoor wordt hij regelmatig doelwit van rechtszaken en bedreigingen.’

Vorig jaar moest Van Ranst enige tijd onderduiken vanwege bedreigingen door de Belgische militair Jürgen Conings, die zwaarbewapend bij Van Ranst in de buurt rondhing. Conings, die het had gemunt op politici en virologen en specifiek op Van Ranst, werd na weken van onrust dood aangetroffen in een Belgisch bos.

Dat wetenschappers niet vrijuit kunnen spreken, is ‘zorgelijk’, vindt rector magnificus Jeroen Geurts van de VU. “Juist in tijden waar misinformatie en onwetendheid leiden tot polarisatie en onrust in de maatschappij, is wetenschapscommunicatie onmisbaar,” aldus Geurts. Met het eredoctoraat wil de universiteit de volhardendheid en moed van Van Ranst benadrukken.

De uitreiking van het eredoctoraat, op 17 november, is onderdeel van de Dies Natalisviering van de VU, die 142 jaar bestaat.

Mensen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, kunnen een eredoctoraat krijgen en mogen zich dan doctor honoris causa noemen. Mensen kunnen meerdere eredoctoraten toegekend krijgen.

