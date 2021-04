VU en UvA-actie: ‘Onderwijs is geen kostenpost, het is de beste investering die je kunt doen’

Universiteiten roepen het kabinet op om elk jaar 1,1 miljard extra te investeren in alle Nederlandse universiteiten. Beeld Nina Schollaardt

Zo’n twintig medewerkers hebben zich verzameld op de kade van de Boelegracht. Het bord van Kuyper wordt te water gelaten om symbolisch aan te geven dat het water universiteitsmedewerkers aan de lippen staat. Voorbijgangers kijken vooral naar het grote spandoek, waarop ‘VerontrUst!’ staat.

Universitair Hoofddocent Sociale Wetenschappen Ida Sabelis (66) is aanwezig bij de actie. “Al twintig jaar groeien de studentenaantallen, maar de financiering gaat omlaag,” vertelt ze. Bovendien is er sprake van een te hoge werkdruk. Zo ziet Sabelis bijvoorbeeld dat veel collega’s ’s avonds en in het weekend nog aan het werk zijn. “Daarbij komt dat de positie van vooral jonge medewerkers ongunstig is, omdat ze met elkaar moeten concurreren om de schaarse vaste banen. Dat leidt weer tot een verhoogde kans op een burn-out.”

Alle veertien Nederlandse universiteiten geven aan dat ze onder druk staan door structurele onderfinanciering. Behalve het toenemende aantal studenten in combinatie met afnemende financiering per student, is er te weinig tijd en geld om onderzoek te doen of onderwijs te geven. De oproep aan het kabinet is dan ook om elk jaar 1,1 miljard te investeren in alle Nederlandse universiteiten.

Persoonlijk contact

Getooid met rode afstudeerbaretten staan de medewerkers op gepaste afstand van elkaar. Door de harde wind kunnen de hoofddeksels elk moment van de hoofden afwaaien. Ook hoogleraar politicologie Ben Crum (50) is aanwezig. Met zijn zwarte toga valt hij op in de groep. “De afgelopen tien jaar is het steeds lastiger geworden om bij de VU veel persoonlijk contact te hebben met de student. Het studentenaantal neemt toe, terwijl de middelen voor beschikbare docenten juist afnemen,” vertelt Crum.

Ook hij constateert dat vooral jonge collega’s het zwaar hebben door het uitblijven van vaste contracten, terwijl ze wel worden ingezet om allerlei lestaken te vervullen. “Met al die tijdelijke contracten leven deze collega’s voortdurend in onzekerheid. De momenten om zelf onderzoek te doen en artikelen te schrijven, worden door veel collega’s noodgedwongen doorgeschoven naar de avond- en weekenduren. Het water staat inmiddels bij veel mensen echt tot aan de lippen.”

Een aantal demonstranten die bij de VU staan, reizen dinsdag ook af naar Den Haag. Hier gaan studenten, bestuurders en onderzoekers actie voeren bij de Hofvijver. De bedoeling is om daar ook daadwerkelijk in het water te gaan staan.

Geen kostenpost

Een van de demonstranten die daarbij is, is UvA bestuursvoorzitter Geert ten Dam (62). Aan de telefoon voor haar vertrekt vertelt ze dat het belangrijk vindt om te laten zien dat de bekostiging van de universiteiten al jaren achterloopt. “Medewerkers moeten altijd enorm overwerken. Ik vind het ongelooflijk als we onderwijs louter blijven zien als een kostenpost. Onderwijs is de beste investering die je kunt doen. In jonge mensen en in kennis en daarmee in de samenleving.”

Ook de UvA komt dinsdag in actie en heeft op verschillende plekken in de stad dezelfde afstudeerbaretten geplaatst, onder andere bij het Ruiterstandbeeld op het Rokin en het Lieverdje op het Spui. Kuyper wordt wel weer uit het water weggehaald. “Om niet te laten gebeuren dat een voorbijganger straks denkt dat er iemand in het water ligt,” lacht Sabelis.