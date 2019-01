VU en gemeente Amsterdam hijsen de regenboogvlag

De VU kwam onder vuur te liggen nadat een docent en een hoogleraar de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring hadden ondertekend.



"We willen met dit statement duidelijk maken dat de denkbeelden van deze twee individuen allesbehalve beleid zijn aan de VU," zegt een woordvoerder over het besluit de regenboogvlag te hijsen.



Ook de gemeente Amsterdam heeft de regenboogvlag uit de kast gehaald. 'Vandaag hijsen we de regenboogvlag om een statement te maken tegenover de Nashville-verklaring. In onze stad mag je zijn wie je bent en houden van wie je wil,' stelt de gemeente in een tweet.



Hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU Bert-Jan Lietaert Peerbolte nam eerder al afstand van zijn twee collega's. "Als ik de discussie zie, schaam ik me diep voor theologen die dit ondertekenen."



Bestuursvoorzitter Mirjam van Praag twitterde: 'Op de VU voeren we graag een academisch debat over de meest uiteenlopende onderwerpen. De Nashvilleverklaring is geen debat, maar een statement waar we als universiteit die haar diversiteit waardeert verre van blijven.'



