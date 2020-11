VU doet onderzoek naar ongewenst gedrag op afdeling psychologie

Beeld ANP

Aanleiding is een publicatie hierover in de universiteitskrant Ad Valvas. Hierin doen medewerkers en oud-medewerkers hun verhaal over het verziekte academische klimaat op de afdeling. Zo zou er uit de werkkamer van de senior hoogleraar cognitieve psychologie geregeld geschreeuw komen. “Iedereen weet het. Niemand zegt er wat van. We doen alsof het normaal is,” zegt een wetenschapper. “Hij schreeuwt tegen mensen, scheldt, maakt je voor dom uit, negeert je wekenlang, en praat bij vergaderingen door je heen als hij daar zin in heeft,” vertelt een ander.

Decaan Maurits van Tulder zegt geschrokken te zijn van de ervaringen. “Mede doordat een deel van deze signalen mij niet eerder heeft bereikt. Het heeft mijn hoogste prioriteit om een prettige en veilige werkomgeving te creëren waar mensen hun werk optimaal, samen met anderen kunnen doen. De komende tijd zullen we de onderzoekers alle ruimte geven om met de klagers en beklaagden in gesprek te gaan,” aldus Van Tulder. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden ‘de maatregelen die nodig zijn’ genomen.