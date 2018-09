VS vragen om privacy voor slachtoffers CS

De toeristen werden op het station neergestoken door Jawed S., een negentienjarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning. Hij verklaarde uit terroristisch motief te handelen.



In een verklaring van de ambassade die zondag op de website werd geplaatst, wordt gevraagd om privacy "voor de slachtoffers en hun families in deze moeilijke tijd".



De Amerikaanse ambassade zegt nauw samen te werken met Nederland "in de strijd tegen alle vormen van terrorisme". "Indien nodig staan we klaar om te helpen met het onderzoek."



Voorgeleid

De slachtoffers brachten een bezoek aan Nederland. Ze liggen zwaargewond in het ziekenhuis maar zijn wel aanspreekbaar. Het lijkt erop dat ze willekeurig werden gekozen door de verdachte.



S. werd neergeschoten door de politie. Hij ligt gewond in het ziekenhuis en wordt verhoord. De politie gaat ervan uit dat hij bewust naar Amsterdam is gereisd en alleen handelde.



Maandag wordt S. voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.



Lees ook: Dit is wat we weten over de aanslag op CS