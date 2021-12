Vrouwenorganisatie Saaam bakt koekjes voor de stad: ‘Tada, fijne feestdagen’

Met behulp van vrijwilligers bakt de Amsterdamse vrouwenorganisatie Saaam deze week duizend koekjes om uit te delen met kerst. ‘Zeker in coronatijd kan de stad dit wel gebruiken.’

De geur van versgebakken koekjes en opgewonden gekeuvel vult deze dinsdagmiddag een bedrijfskeuken in Westpoort. Zes vrouwen staan om het keukeneiland heen deeg te kneden, bolletjes te rollen en vormpjes te drukken.

Soms wordt er, vaak in het Marrokaans, een grap gemaakt en stijgt een bulderend gelach op. Op andere momenten klinkt streng: “Even opletten nu, we kunnen niet slordig worden. We moeten nog heel veel doen.”

Allemaal Amsterdammers

Daar is geen woord te veel mee gezegd: maar liefst duizend koekjes moeten hier in twee dagen tijd worden gebakken en verpakt. Dan zijn ze net op tijd klaar voor onder meer daklozen, eenzame ouderen, behoeftige gezinnen en overwerkend zorgpersoneel. Zij krijgen daar ook een maaltijd bij. Het restant van de koekjes wordt uitgedeeld op straat in Nieuw-West.

“Het plan is om bij het Osdorpplein en Plein ’40-’45 te gaan staan,” zegt Fatima Alahyane (36) terwijl ze een ovenplaat vol koekjes uitstort in een bak. “Bijvoorbeeld bij stoplichten waar fietsers staan. Tada, fijne feestdagen!”

Dit alles is een initiatief van de Amsterdamse vrouwenorganisatie Saaam, die het koekjesfeest op touw zet ten behoeve van de saamhorigheid in de stad. Het is de tweede editie; afgelopen ramadan en suikerfeest werden ook maaltijden en koekjes verspreid onder wie dat maar kon gebruiken. Niet alleen omdat de stad dit in coronatijd nodig heeft, vertelt initiatiefnemer Fatimzahra Baba, maar ook omdat elke feestdag, uit welke cultuur dan ook, reden is om elkaar de hand te reiken.

Baba kwam afgelopen jaar op het idee voor het koekjesfeest toen haar zoontje een Nederlands vriendje mee naar huis nam. Hij begreep niet waarom Baba’s zoontje suikerfeest vierde en hij kerst. “Ik zou het mooi vinden als kleine kinderen zich bij het opgroeien niet focussen op de verschillen, maar elkaar meenemen in de feestvreugde van verschillende culturen. We zijn tenslotte allemaal Amsterdammers.”

Hulp van alle kanten

Die verbinding moet straks bij het uitdelen van de koekjes ontstaan, maar begint hier ook al in de keuken. Aanvankelijk wordt het werk gedaan door een deel van de buurtmoeders. Deze groep vrouwen zet zich het hele jaar door in om de harmonie in Nieuw-West te waarborgen, met name door te patrouilleren op straat. Later op deze middag meldt een aantal vrouwen zich om mee te helpen. Al gauw gaan ze naadloos op in de groep.

“Mijn telefoon staat roodgloeiend van mensen die willen meehelpen,” vertelt Baba trots. “Vanwege de coronamaatregelen kunnen we niet alle vrijwilligers hier laten komen, maar er is altijd wel wat te doen. Al kom je maar een pak suiker brengen, of breng je later in de week een paar maaltijden weg.”

Naast Amsterdammers die hun handen uit de mouwen willen steken, krijgt Baba veel hulp van ondernemingen. Met name van de Turkse restaurantketen Meram, die niet alleen de maaltijden helpt bereiden maar ook deze keuken ter beschikking stelt. Andere horeca-ondernemers leveren gratis ingrediënten of sponsoren de hele operatie. “Ze willen allemaal iets doen,” zegt Baba ontroerd, “terwijl ze het zelf zo zwaar hebben in deze tijd.”

Geoliede machine

Daar kan Hakki Sahin, bedrijfsleider bij een van de vestigingen van Meram, kort over zijn. “We hebben het inderdaad zwaar, maar we vinden dit gewoon een mooi initiatief. Dan laten we ons door zo’n lockdown niet tegenhouden.”

Of het inderdaad duizend koekjes worden, moet nog blijken. Niet vanwege de organisatie – de dames vormen een geoliede machine waar een professionele cateraar nog een puntje aan kan zuigen – maar door de koekjes die geregeld stiekem in de babbelende mondjes verdwijnen.

Met de kwaliteit zit het in ieder geval goed, bewijzen de versgebakken koekjes die absoluut naar meer smaken. Alahyane kan niet wachten om ze uit te delen en langs te brengen. Want ze weet nog van de vorige keer: de blik in de ogen van iemand die je zomaar gewoon iets lekkers geeft, is onbetaalbaar.