Vrouwengroep We Are Here moet uit pand Leidsegracht

Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente zijn begonnen met de voorbereiding van een eventuele ontruiming van het grachtenpand.



De groep vrouwen trok begin september in het pand, dat op enkele honderden meters afstand ligt van de ambtswoning aan de Herengracht die burgemeester Femke Halsema later dit jaar zal betrekken.



De vrouwen gaven aan graag in gesprek te komen met de burgemeester. Ze voelen zich niet serieus genomen door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), volgens hen 'een bureaucratisch systeem dat niet werkt'.



Volhouden

De groep wil de burgemeester ervan overtuigen dat hun asielverzoek alleen om bureaucratische reden is afgewezen en omdat de IND uitgaat van 'restrictief beleid en anti-migratiesentimenten'. Dat een deel van de groep na lang volhouden alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen zien ze als het bewijs daarvoor.



Al zes jaar trekt We Are Here, in wisselende samenstellingen, al krakend door de stad. Eerder kraakte de vrouwengroep al een gebouw aan de Burgemeester Roëllstraat in West en in de Eerste van Swindenstraat in Oost.