Vrouwen voor Vrijheid: ‘Demonstratie Museumplein werd niet afgebroken’

De demonstratie zaterdag van Vrouwen voor Vrijheid op het Museumplein. Beeld ANP

De stichting Vrouwen voor Vrijheid organiseerde zaterdag een demonstratie op het Museumplein omdat, in de woorden van de organisatie, ‘ons fundament als vrij mens’ onder druk is komen te staan door de coronamaatregelen. De demonstratie was bij de gemeente aangevraagd tot 19.00 uur, maar het programma duurde slechts tot 18.00 uur.

“Dat hebben we expres gedaan,” zegt voorvrouw van de organisatie, Romy Quint. “Zodat de politie ons op het eind niet op de huid zou zitten.” De organisatie hield dus rekening met een uurtje uitloop, maar zag 18.00 uur als eindtijd van de betoging, waar dat voor de politie 19.00 uur was. Toen de politie om 18.20 uur de organisatie maande de muziek uit te zetten, zag de politie dat daarom als een ‘beëindiging in samenwerking met de organisatie,’ volgens een woordvoerder.

Een woordvoerder van de gemeente meldde bovendien dat de demonstratie ‘voortijdig afgebroken’ werd omdat ‘een toespraak en muziek tot onrust leidde’ waardoor aanwezigen zich niet goed meer aan de coronamaatregelen hielden. Onder andere Het Parool berichtte daarover. Op sociale media werd daar veel verontwaardiging over geuit – vanwege het programma hadden veel aanwezigen het gevoel dat de manifestatie op dat moment al voorbij was en dus níet werd afgebroken.

Afscheidsnummer

“Iets dat al voorbij is kun je niet beëindigen,” zegt ook Quint. “Bovendien was dat slechts een afscheidsnummertje dat naderhand werd ingezet, als achtergrondmuziek terwijl mensen vertrokken.” Quint benadrukt dat het contact met de politie tijdens de bijeenkomst goed verliep. “Maar het is jammer dat de gemeente het op deze manier verwoord, en het dan overal zo in de media staat.”

De woordvoerder van de gemeente laat weten dat dat gedaan is op basis van informatie van de politie. “Wij waren niet ter plekke, de politie wel. Voor zover wij weten is de bijeenkomst op initiatief van de politie beëindigd.”

De woordvoerder van de politie bevestigt dat. “Om 18:05 uur eindigde de laatste toespraak, daarna werd muziek opgezet. Daarop gingen wij naar de organisatie om te zeggen dat het mooi geweest was, daar waren ze het mee eens. Dat was rond 18:20 uur. De demonstratie was volgens de aanvraag gepland tot 19.00 uur, daar komt de bewoording ‘voortijdig afgebroken’ dus vandaan.”