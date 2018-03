Vrouwen in minderheid in gemeentepolitiek

Dat blijkt uit een analyse van alle kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen door de NOS.



Geen enkele gemeente heeft meer vrouwen dan mannen op de kieslijst en er is maar een gemeente waar evenveel vrouwen als mannen op de kieslijst staan; dat is Heemstede. In deze Noord-Hollandse plaats houden 49 vrouwen en 49 mannen elkaar in evenwicht. Ouder-Amstel haalt de helft met 46 procent net niet, maar komt wel het dichtst in de buurt.



In Amsterdam is 39,5 procent op de kieslijst vrouw.



Momenteel zitten in de Amsterdamse gemeenteraad 16 vrouwen en 29 mannen. Landelijk zijn van alle kandidaten slechts drie op de tien vrouw, concludeert de NOS.