Vrouwen dreigden zaadleider jongen (17) door te knippen: ‘Ze zouden de nijptang bij zijn ballen houden’

Sanne V. (L) en Sophie R. De twee vrouwen staan terecht voor het gijzelen van een 17-jarige jongen. Beeld ANP / Aloys Oosterwijk

Voor de eerder voor een straatroof veroordeelde en in haar jeugd getraumatiseerde Sophie R. wil de officier van justitie 200 dagen jeugddetentie plus voorwaardelijke ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen’. Voor Sanne V. wil ze 90 dagen jeugddetentie waarvan 73 dagen voorwaardelijk, plus een werkstraf van 90 uur en een verbod contact te hebben met het slachtoffer.

‘Nachtmerrie’

De aanklaagster sprak in haar requisitoir van ‘een nachtmerrie’ voor de jongen, waaraan de jonge vrouwen ‘allebei evenveel hebben bijgedragen’.

Het slachtoffer stond, volgens een vrijdag in de rechtbank voorgedragen verklaring, die nacht van 12 op 13 november 2021 doodsangsten uit. Hij lijdt nu aan een posttraumatische stressstoornis, herbelevingen en slaapproblemen. Zijn studie loopt minstens een jaar vertraging op.

De twee jonge vrouwen waren die avond met andere jongeren, onder wie het latere slachtoffer, in het centrum van Amstelveen ‘aan het chillen geweest met een jointje’. Uiteindelijk zouden ze hem en nog een andere jongen naar huis in Ouderkerk aan de Amstel brengen, in de Fiat 500 van Sanne V.

Nadat de andere jongen was uitgestapt, sloeg volgens alle betrokkenen de sfeer om. Mogelijk omdat het slachtofer niet ‘meewilde naar een hotel om leuke dingen te doen’, zoals Sophie R. zou hebben voorgesteld. Hij zou ook hebben geweigerd de uitgestapte jongen te lokken zodat die kon worden beroofd.

Nijptang

Vaststaat dat Sophie R. van de bijrijdersstoel naar de achterbank ging, waar het slachtoffer zat. Volgens hem en justitie nam R. hem in een nekklem, waardoor hij weinig lucht kreeg, en gaf Sanne V. haar de nijptang aan. Hij zegt dat hij op de achterbank lag en uiteindelijk met een vest werd geblinddoekt, terwijl ze ongeveer drie uur rondreden. Sophie R. erkent dat ze de nijptang tegen zijn slaap hield, maar ontkent hem daarmee steeds harder te hebben geslagen.

Op enig moment zouden de vrouwen hebben besproken dat ze de jongen ‘met zijn broek op zijn enkels’ buiten zouden zetten en ‘de nijptang bij zijn ballen zouden houden’. Sophie R. zou hebben gedreigd zijn zaadleider door te knippen. Het slachtoffer werd tientallen keren gebeld door ongeruste vrienden en zijn moeder, maar mocht niet opnemen.

De vrouwen zouden zijn bankpas hebben geëist en, toen hij die niet bleek te hebben, de inloggegevens van zijn internetrekening en zijn accounts op Instagram en Snapchat.

‘Onder druk gezet’

De vrouwen zeggen ieder door de ander onder druk te zijn gezet. Sanne V. zegt dat ze bang was voor Sophie vanwege haar getroebleerde jeugd – waarin ze wegliep uit een gesloten inrichting. Sophie R. zegt dat bestuurder Sanne haar ‘dreigend aankeek’ en haar ‘met die dwingende blik de nijptang gaf’. “Ik wilde gewoon weg, maar de deur zat op slot en ik kon geen kant op.”

Advocaat Ahmet Kilinç van Sophie R. nuanceerde het beeld van een gewelddadige gijzeling. “We hebben het hier niet over Thelma en Louise, maar over iets dat uit de hand is gelopen. Het beeld van twee genadeloze ontvoerders en afpersers, klopt niet.”

Net zoals Kilinç wil raadsman Mohamed Rafik van Sanne V. vrijspraak van diefstal met geweld en afpersing. Hij benadrukte dat zijn cliënt spijt heeft van haar bijdrage en vroeg de rechtbank mild te zijn. “Ze heeft enkel de auto bestuurd, de tang aangegeven en de gegevens van het slachtoffer genoteerd.”

De rechtbank doet 10 juni uitspraak.