Vrouwelijke groep We Are Here kraakt opnieuw pand

De vrouwen die bij We Are Here zijn aangesloten, kraakten eerder al een gebouw aan de Burgermeester Roëllstraat in West en in de Eerste van Swindenstraat in Oost.



In een verklaring wijzen de vrouwen van het vluchtelingencollectief naar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND): "De afgelopen jaren zijn veel mensen op straat zijn gezet, onbeschermd en zonder toegang tot zorg. Als groep gaan wij door met onze strijd tegen dit op angst gebaseerde politieke systeem dat alle vluchtelingen ontmenselijkt, om onze waardigheid en mensenrechten te behouden."



Zaterdag kraakte een andere afsplitsing van We Are Here ook al een kantoorpand, in Duivendrecht. Daarbij waren zo'n 30 tot 40 mensen betrokken.