Vrouw zonder rijbewijs opgepakt met 15 keer toegestane hoeveelheid alcohol in bloed

Beeld ANP

Volgens de politie viel de vrouw op, omdat ze reed zonder licht. Toen ze staande werd gehouden, zou ze nog een slok drank uit een fles hebben genomen, meldt de dienstdoende politie-eenheid via sociale media.

Vervolgens bleek na een check dat de vrouw geen rijbewijs had, waarop zij werd meegenomen naar het politiebureau. Tests wezen toen uit dat ze vijftien keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed had, 1330 microgram per liter, wat neerkomt op een promillage van boven de 3.

De vrouw hoefde niet op het bureau te blijven. De officier van justitie zal bepalen hoe hoog de boete voor de vrouw wordt.