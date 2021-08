Vrouw voor rechter wegens bedreiging en belediging bij protestmars lhbtq

Protest tegen lhbtq-geweld op het Mercatorplein. Beeld Jakob van Vliet

Vijf mensen, onder wie een verslaggever en cameraman van omroep Powned, hebben aangifte gedaan. De vrouw schold de demonstranten uit voor onder meer ‘kankerhomo’s’. Ook bedreigde ze een Powned-verslaggever met de dood, zo is te zien op een filmpje van de omroep.

De protestmars, waar zo’n duizend mensen op afkwamen, was gericht tegen lhbtq-geweld nadat in een studentenflat brand werd gesticht, vermoedelijk door regenboogvlaggen in de fik te steken.