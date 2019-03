Vrouw toch niet schuldig aan dood 72-jarige man in Oost

Wel is ze door de rechtbank in Amsterdam schuldig bevonden aan zware mishandeling. Ze moet 9 maanden de cel in.



Twee weken geleden eiste de rechtbank nog tien jaar cel tegen de vrouw, die bij de man op bezoek was toen ze ruzie kregen, december 2017.



Steekwond

Het slachtoffer haalde een mes tevoorschijn, maar liep zelf twee diepe steekwonden op, in zijn buik en borststreek. De vrouw bekende dat zij door het wegduwen van het mes de man in zijn buik had gestoken, maar heeft altijd ontkend ook de tweede steekwond te hebben veroorzaakt.



Uit onderzoek bleek dat juist díe wond tot de dood van de man leidde. Op basis van het dossier kan echter niet worden vastgesteld hoe de man die wond heeft opgelopen. Daarom moet de vrouw van deze verdenking worden vrijgesproken.



