Vrouw slachtoffer Damsteekpartij: ‘Hij stak mijn man uit het niks in zijn rug’

Beeld ANP

De vrouw van het slachtoffer - die anoniem wil blijven - vertelt tegen Het Parool dat ze samen met haar man en drie kinderen over de Dam fietsten toen ze plotseling getuige waren van een opstootje bij een stoplicht.

“Een man kwam aanrijden op een scooter en begon uit het niks ruzie te zoeken met een fietser naast ons,” vertelt ze aan de telefoon. “Wij probeerden de man te kalmeren, maar vervolgens begon hij op ons te schelden.”

Gezellige middag

Voor ze het doorhadden, stapte de man van zijn scooter en viel het slachtoffer aan. “Hij pakte een mes uit zijn achterzak en stak mijn man uit het niks in zijn rug. We hadden net een gezellige middag met ons gezin gehad in het theater en waren op weg naar een restaurant in de Damstraat.”

Het slachtoffer bloedde behoorlijk, maar maakt het volgens zijn vrouw naar omstandigheden goed: “Hij heeft heel veel geluk gehad. Een paar centimeter de andere kant op en hij was verlamd geweest.”

De dader is gevlucht richting de Spuistraat, vermoedelijk op een zwarte scooter.