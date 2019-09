Vrouw slachtoffer aanslag CS: ‘Aanval bewijst hoe zwak jij bent’

Beeld van na de aanslag op CS. Beeld anp

Als eerste sprak de agent die S. wilde aanhouden nadat de verdachte door een ‘spotter’ van de politie was opgemerkt, op 31 augustus 2019. Deze agent liep een posttraumatisch stressstoornis op door de gebeurtenissen. “Ik ben trots op hetgeen wat ik met mijn collega’s heb mogen doen. (…) Ik betreur dat wij het leed dat de slachtoffers is aangedaan, niet hebben kunnen voorkomen.”

De agent die Jawed S. aanhield op CS heeft hem een brief geschreven die hij voorlas in de rechtbank: “Ik had je dood kunnen schieten als je daar aanleiding toe gegeven had. Dat was je verdiende loon geweest. Maar dan had ik jou gegeven wat je wilde, sterven in de naam van Allah. Je bent een klootzak en ik hoop dat je lang in de gevangenis blijft zitten.” Hij eist een schadevergoeding van 5000 euro.

‘Verwrongen door angst’

De vrouw van een van de slachtoffers verklaarde: “Toen ik je even aankeek, besefte ik dat je verwrongen was door angst, meer dan door woede. Je zag er zo zwak uit, als de kleinste in een worp biggen.”

De vrouw denkt ook dat Jawed S. haar gezelschap uitkoos vanwege een Amerikaans vlaggetje dat bevestigd was op de bagage van één van de slachtoffers. Dit heeft S. maandag ontkend.

Ook de vrouw van het zwaargewonde slachtoffer, die een miskraam kreeg na de aanslag, sprak: “Je kunt met heel je hart geloven dat jouw acties een symbool zijn van goed werk, maar daar vergis jij je in. Jouw aanval in onze rug, bewijst hoe zwak jij bent. Als je mijn echtgenoot een kans had gegeven om te vechten, hadden we hier vandaag niet gezeten. Je zou geen kans maken.”

Zij eist 40.000 euro schadevergoeding van S.

Reactie Jawed S.

Jawed S. mocht reageren op wat de agenten en slachtoffers dinsdagochtend verklaarden. “Die agent maakt mij uit voor lafaard, maar als hij een kerel is moet opkomen tegen mensen die de profeet Mohammed beledigen.”

Ook complimenteert hij de vrouw van een van de slachtoffers: “Zij heeft goed gehandeld door met een fles water te gooien en daarmee voor haar man op te komen. Vrouwen zou ik nooit iets aandoen, om islamitische redenen. Zij worden als bloemen beschouwd, die moet je beschermen.”

Jawed S. herhaalde dat hij achteraf gezien niet de bedoeling had om Amerikaanse toeristen neer te steken. “Zij denken dat ik een Amerikaans logo op de bagage gezien zou hebben, maar dat is niet zo. Het was nooit mijn bedoeling om hen te raken.”

