Vrouw PSV-speler Zahavi vastgebonden tijdens overval in Buitenveldert

De overvallers zouden zich hebben voorgedaan als pakketbezorgers. Op dat moment waren naar verluidt de kinderen van het stel aanwezig in de woning aan de Arenborg in Buitenveldert. Bij de overval zou de vrouw van Zahavi zijn vastgebonden, mishandeld en haar haar zijn afgeknipt. Er zou ook met een vuurwapen zijn gedreigd en een van de kinderen zou zijn geslagen.

Zahavi was zich op dat moment met PSV aan het voorbereiden op de wedstrijd tegen Willem II. Hij ontbreekt zondagmiddag tegen de Tilburgers vanwege ‘privéomstandigheden’. Dat schrijft de club op Twitter.

Bekenden van Zahavi staan voor het huis om te kijken hoe het is. Een jongen in een trainingspak zegt: “Van mij mogen ze overvallers aan de hoogste boom opknopen.”

De politie werd iets voor 16.00 uur gealarmeerd over de overval. Een woordvoerder doet geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer, maar bevestigt dat er zondagmiddag een overval heeft plaatsgevonden aan de Arenborg in Buitenveldert. Daarbij zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.

De politie is nu bezig met buurtonderzoek. Ze gaan de huizen langs om mensen te bevragen. Ook zijn er honden en een politiehelikopter ingezet.

Zahavi woont vanaf het begin van het seizoen in Buitenveldert. PSV heeft de 33-jarige spits in september gecontracteerd. In het begin van het seizoen postte de voetballer nog trots een foto van zijn huis in de sneeuw op sociale media. Volgers wisten daarna dat de Israëlische spits een huis in Buitenveldert heeft.

