Vrouw overleden bij aanrijding met vrachtwagen in West

De kruising is ruim is afgezet met een tent en doeken, de Forensische Opsporing is ter plaatse voor onderzoek. Naast ambulances was ook een helikopter ter plekke.

De politie kan nog niet bevestigen dat de fietser is overleden, of iets vertellen over het slachtoffer.

Volgens een medewerker van koffiezaak Bendito Cafe op de hoek van het kruispunt stond het stoplicht voor de vrachtwagen en de fietsers op groen. “Vanuit zijn dode hoek zag de vrachtwagenchauffeur de fietsende vrouw niet.”Omstanders hebben de vrouw nog proberen te reanimeren, aldus de medewerker.

Ook de barista van de Bagels & Beans zag het ongeluk niet zelf gebeuren, maar zodra ze zag dat er iets aan de hand was, heeft ze de politie gebeld en is ze naar de plek toegelopen. “Het was heel heftig om te zien,” vertelt ze nog enigszins beduusd.

