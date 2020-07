Vrouw ontslagen bij Not Hotel na liegen over ziekte in appjes, vergat zich af te melden op bedrijfslaptop

Een assistent-hotelmanager is op staande voet ontslagen, nadat haar werkgever WhatsAppgesprekken kon meelezen op haar laptop. Beeld Shutterstock

De 29-jarige vrouw werkte sinds begin vorig jaar bij het Not Hotel en meldde zich afgelopen januari ziek met de griep. Uit WhatsAppberichten aan haar vriend en haar moeder bleek dat zij niet ziek was maar aan het solliciteren was.



De vrouw schreef onder meer: ‘Weet niet hoe lang ik griep nog kan gebruiken om thuis te blijven’. Daarop doet haar vriend de suggestie dat ze moet zeggen dat zij longontsteking heeft. ‘Hahaha of gewoon dat ik er doorheen zit. Dat het allemaal teveel wordt,’ reageert de vrouw, gevolgd door een smiley met tranen van het lachen. Op een ander moment ‘complimenteert’ haar vriend haar. ‘Haha, ouwe actrice.’

Bedrijfslaptop

Wat de vrouw niet wist, is dat haar werkgever de berichten mee kon lezen. De assistent-hotelmanager had haar WhatsApp geïnstalleerd op een bedrijfslaptop, die tijdens haar ziekte werd gebruikt door een andere werknemer. De laptop was eenvoudig te ontgrendelen met het wachtwoord 1-2-3-4. Haar collega zag de berichten en attendeerde zijn baas.

“In het openstaande gesprek dat u met een vriend heeft gevoerd, blijkt dat u niet ziek bent, maar dat u ‘goed toneel heeft gespeeld’ na een telefoongesprek met uw leidinggevende,” stelde de werkgever tijdens de rechtszaak die de vrouw had aangespannen vanwege het, in haar ogen, onterechte ontslag. “U bent - als klap op de vuurpijl - zelfs in staat geweest om bij een ander bedrijf op sollicitatiegesprek te gaan. De ziekte is door u geveinsd. U hebt ons opzettelijk misleid om er zelf beter van te worden.”

Onrechtmatig

De vrouw vindt dat haar werkgever de berichten niet had mogen lezen, maar daar gaat de rechter niet in mee. Dat het bewijs al dan niet ‘onrechtmatig’ is verkregen, maakt daarin niet uit, want ‘het maatschappelijk belang dat de waarheid aan het licht komt’ weegt zwaarder.

Dus oordeelt de rechter dat de assistent-hotelmanager terecht is ontslagen. “Dat zij niet wist dat de WhatsAppberichten op haar telefoon ook leesbaar waren op haar werklaptop die een collega later gebruikte, betekent niet dat de werkgever die berichten niet mocht lezen. De werkneemster heeft daar zelf een bijdrage aan geleverd door WhatsApp op de (werk)laptop te installeren. Zij krijgt ook geen ontslagvergoeding omdat zij ernstig verwijtbaar handelde,” schrijft de rechter in de uitspraak.