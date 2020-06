Vrouw krijgt 41.000 euro aan boetes voor toeristenhotels in woningen

Beeld ANP

Naar aanleiding van een ‘melding woonfraude’ deed de gemeente op 20 mei 2019 onderzoek naar twee woningen van de vrouw in hetzelfde pand. Op het eerste adres stond de vrouw zelf ingeschreven en van de tweede woning was de vrouw gedeeld eigenaar met haar ex-partner. Uit onderzoek bleek dat de woningen werden gebruikt als hotel.

In de eerste woning trof de gemeente elf bedden aan, waarvan er tien waren gebruikt. In de woning waren op dat moment zeven toeristen aanwezig. Zij hadden de woning via een website geboekt. Op een afgesloten kast na, trof de politie geen persoonlijke eigendommen aan van de eigenaresse.

In de tweede woning troffen inspecteurs van de gemeente twee toeristen aan. Ook zij verklaarden de woning via een website geboekt te hebben. Op last van de brandweer werden beide woningen gesloten omdat er sprake was van een ‘logiesgebouw met een vlucht- en brandonveilige situatie’.

De gemeente heeft de vrouw per woning een boete opgelegd van 20.500 euro. Hiertegen ging de vrouw in beroep, omdat zij stelt niet op de hoogte te zijn geweest van de verhuur. Bovendien zou ze de boetes niet kunnen betalen. De rechter is het hier niet mee eens, mede vanwege het feit dat de ex-partner van de vrouw een hostel in een van de panden exploiteert en over de sleutels van een van de huizen beschikte.

Met het verweer dat de gemeente maar één boete mocht opleggen, omdat de woningen via dezelfde website werden verhuurd, wilde de rechter ook niet meegaan. De rechter betwist bovendien dat de vrouw de boetes niet zou kunnen betalen, aangezien één woning inmiddels met een flinke overwaarde is verkocht.