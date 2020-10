Vrouw in Zuidoost treft een koningspython voor haar raam

Beeld Dierenambulance Amsterdam

Zondag stond in het teken van dieren: ja, het was dierendag. Deze slang, die zich in een tuin in Zuidoost bevond, wilde ook wel even verwend worden. Hij was zwaar onderkoeld en wilde dolgraag even opwarmen. Dus nam hij positie voor een raam van een oudere dame, in de hoop dat ze hem binnen zou laten.

Dat deed de vrouw niet. In plaats daarvan belde ze de Dierenambulance. “Een melding van een slang in een tuin, is wel ongebruikelijk,” zegt een medewerker. “Maar niet geheel ongebruikelijk. Er krioelen namelijk wel meer slangen door Amsterdam.”

Een jonkie

Toen de ambulance ter plaatse was, konden de medewerkers de slang in eerste instantie niet goed duiden. Ze maakten een foto, die werd opgestuurd naar hun contactpersoon bij de Reptielenopvang in Zwanenburg. Eigenaar en reptielenexpert Rob Dumont zag het meteen: het ging om een koningspython van zo’n 70 centimeter. Een jonkie.

“De koningspython is één van de meest voorkomende pythonsoorten in Nederland,” vertelt Dumont. “Een slang die regelmatig als huisdier wordt gehouden. Soms worden ze bij ons gebracht, maar soms worden ze ook gewoon gedumpt. Ik kijk dus niet van de vondst op.”

De hamvraag is natuurlijk: is zo’n koningspython gevaarlijk? Want een python, dat is toch een wurgslang?

“De koningspython is op geen enkele wijze gevaarlijk voor mensen,” zegt Dumont droogjes. “Daarvoor wordt hij nooit groot genoeg, ze worden maximaal anderhalve meter. Pythons die groter worden, van 5 tot 8 meter, hebben voldoende kracht om gevaarlijk te zijn voor de mens. Een koningspython kan bij tijd en wijlen een keer bijten, maar dan heb je slechts een paar vingerprikjes.”

De gevonden slang is nu nog bij de Dierenambulance, maandag wordt hij overgebracht naar de reptielenopvang van Dumont. “Hij heeft wat water gekregen, een warmtematje en een doosje om in weg te kruipen,” zegt de medewerker. “Hij wordt prima verzorgd in ons hotel.”