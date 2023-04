Update

Vrouw in water Kostverlorenvaart niet door misdrijf om het leven gekomen

In het water van de Kostverlorenvaart is dinsdagochtend ter hoogte van de Beltbrug bij de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West een stoffelijk overschot aangetroffen. De vrouw is niet door een misdrijf om leven gekomen, meldt de politie woensdag na onderzoek.